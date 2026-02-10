17 Kilometer dicht: Längste Vollsperrung der A24 zwingt Autofahrer zu Geduld

Hagenow - Die zwischen Hamburg und Berlin verlaufende Autobahn 24 wird auf knapp 17 Kilometern in Mecklenburg-Vorpommern für 50 Stunden voll gesperrt.

In Richtung Berlin müssen Fahrer die Autobahn an der Anschlussstelle Hagenow verlassen und eine ausgeschilderte Umleitungsstrecke nutzen. Sie können in Wöbbelin wieder auffahren. In Richtung Hamburg muss die A24 an der Anschlussstelle Wöbbelin verlassen werden.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin im Landkreis Ludwigslust-Parchim.

Wegen einer Brückenbaustelle wird die A24 zum vierten Mal in Folge gesperrt. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Es ist bereits die vierte und längste Vollsperrung in dem Bereich seit Jahresbeginn.

An drei Tagen im Januar war die A24 wegen der Einrichtung von zwei Brückenbaustellen in dem Abschnitt für jeweils sieben bis acht Stunden gesperrt gewesen.

Ursprünglich hatte die Autobahn GmbH erklärt, dass nach der erfolgten Baustelleneinrichtung der Verkehr für sechs Monate an den beiden Brückenbaustellen bei Lüblow und Neu Zachun vorbeigeleitet wird.

Dann soll eine Fahrspur in jede Richtung befahrbar sein. Warum nun die vierte Vollsperrung nötig ist, wurde zunächst nicht genauer erklärt. Bei Neu Zachun und Lüblow werden früheren Angaben zufolge zwei Behelfsbrücken errichtet.

"Diese ersetzen dann Brücken, die jetzt schon in keinem guten Zustand sind", hatte ein Unternehmenssprecher vor Beginn der Arbeiten erklärt. Damit solle vermieden werden, dass es wegen Brückenschäden "lange und massive Behinderungen auf der Strecke" geben könnte.