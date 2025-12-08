Seine Neugier bringt Raubtier in missliche Lage und löst Polizeieinsatz aus

Leezen - Wer zu neugierig ist, steckt schnell mal in der Patsche – oder im Blumentopf! Das musste ein junger Dachs in Leezen ( Mecklenburg-Vorpommern ) am Samstag feststellen.

Mit einem Blumentopf auf dem Kopf irrte ein Dachs über ein Feld. © Polizeipräsidium Rostock

Gegen Mittag staunten Anwohner nicht schlecht, als sie auf einem Feld ein völlig orientierungsloses Raubtier entdeckten: Der Vierbeiner hatte dabei doch tatsächlich einem Blumentopf fest über den Kopf gestülpt.

Der kleine Schnüffler nahm den Spruch "Steck deine Nase nicht überall rein" offenbar etwas zu ernst und irrte hilflos übers Gelände.

Die alarmierte Polizei rückte sofort an, fing den tierischen Tollpatsch behutsam ein und befreite ihn aus seiner misslichen Lage.

Glück im Unglück: Der Dachs kam ohne einen einzigen Kratzer davon und trottete danach munter weiter seines Weges.