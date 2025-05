Suche nach vermisstem Schwimmer (65) vor Prerow eingestellt

Auch Taucher und ein Hubschrauber waren im Einsatz. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Wie die Wasserschutzpolizei mitteilte, ist es unwahrscheinlich, den 65-Jährigen nach mehr als 24 Stunden noch lebend zu finden. Zuerst berichtete der NDR.

Augenzeugen hatten am Donnerstagvormittag die Rettungskräfte alarmiert, nachdem sie laut Polizei beobachtet haben, wie ein Mensch in Not geraten war.

Daraufhin hatten die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und die Feuerwehr direkt mit der Suche nach dem Schwimmer begonnen.

Auch Taucher und ein Hubschrauber waren im Einsatz.