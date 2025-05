16.05.2025 11:39 Schwimmer vermisst: Rettungseinsatz auf der Ostsee

Seit Donnerstagmittag wird auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ein Schwimmer vermisst, der vermutlich beim Baden in der Ostsee in Not geraten ist.

Von Thorsten Meiritz

Prerow (Vorpommern Rügen) - Seit Donnerstagmittag wird auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ein Schwimmer vermisst, der vermutlich beim Baden in der Ostsee in Not geraten ist. Auf der Ostsee läuft eine Rettungsaktion bei der Suche nach einem vermissten Schwimmer. (Symbolfoto) © Sven Claussen/DGzRS/dpa Augenzeugen hätten gegen 11 Uhr beobachtet, wie ein Mensch Probleme beim Schwimmen bekommen habe und die Rettungskräfte alarmiert. Nach Eingang der Meldung wurde umgehend ein Rettungseinsatz eingeleitet, an dem die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), die Feuerwehr, ein Hubschrauber und Taucher beteiligt waren, wie die Polizei mitteilte. Am Strand von Prerow wurden demnach persönliche Gegenstände entdeckt, die offenbar einem 65-Jährigen gehören. Ostsee Explosion in Timmendorfer Strand: Zehn Verletzte, Polizei ermittelt Ob es sich bei dem Mann um den vermissten Schwimmer handelt, war zunächst unklar. Die Suche musste am Donnerstag aufgrund des schlechten Wetters abgebrochen werden. Am heutigen Freitag wird die Rettungsaktion an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern fortgesetzt.

Titelfoto: Sven Claussen/DGzRS/dpa