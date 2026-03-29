Tödlicher Unfall an Bahnübergang: Radler von Zug erfasst

Barth (Vorpommern-Rügen) - Tragisches Unglück: In Mecklenburg-Vorpommern ist am Sonntagmittag ein Radfahrer bei einem Zusammenprall mit einem Zug getötet worden.

Ein Regionalzug hat den Radfahrer am Sonntag nahe Barth an einem Bahnübergang erfasst. (Symbolfoto) © Matthias Balk/dpa

Der 63-Jährige wurde gegen 14.10 Uhr auf der Strecke zwischen Barth und Velgast von einem Regionalzug der Deutschen Bahn erfasst und tödlich verletzt. Der Radler starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.

Die 19 Fahrgäste in dem Zug blieben unverletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Sie wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr zum nächsten Bahnhof geleitet und konnten ihre Fahrt von dort aus fortsetzen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann aus der Region mit seinem Fahrrad auf dem Kenzer Landweg westlich des Bahndamms entlang und überquerte die Gleise im Bereich eines Personenübergangs, als er mit der Bahn zusammenstieß.

Für die Spurensicherung am Unfallort musste die Bahnstrecke zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Auch ein externer Gutachter der DEKRA kam zum Einsatz.