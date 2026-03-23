Wal an Ostseeküste gestrandet: Rettungseinsatz am Timmendorfer Strand

Timmendorfer Strand - Der Wal wurde bereits mehrfach gesichtet – nun ist er am Timmendorfer Strand gestrandet. Schafft es das Tier gerettet zu werden? TAG24 ist vor Ort.

Der Wal ist am Montag am Timmendorfer Strand gestrandet. © NEWS5 / René Schröder

Das Tier wurde in der Nacht zu Montag im Ortsteil Niendorf der Gemeinde Timmendorfer Strand entdeckt. "Heute Nacht ist uns von mehreren Personen ein lautstarkes Geräusch gemeldet worden und auch die Sichtung eines Wals hier vor dem Niendorfer Hafen", erklärt Polizeisprecher Ulli Fritz Gerlach auf Nachfrage von TAG24 vor Ort.

Der Wal sei noch am Leben, Einsatzkräfte der Polizei sowie die Wasserschutzpolizei wollen versuchen, das Tier wieder ins Meer zu bringen.

Rund zehn Meter messe das Tier. Der betroffene Bereich ist abgesperrt. Auch Experten sind bereits auf dem Weg. Wie genau es weitergeht, ist noch unklar. "Ziel ist es, dem Wal zu helfen", so Gerlach

Weiter appelliert er, dass es wichtig sei, das Tier in Ruhe zu lassen. So solle vermieden werden, sich dem Wal beispielsweise über Boote zu nähern. Auch am Land solle sich ruhig verhalten werden.

Zahlreiche Schaulustige haben sich bereits am Strand gesammelt und versuchen einen Blick auf das Tier zu erhaschen. Die Geräusche des Tiers sind nach Auffassung des TAG24-Reporters vor Ort herzzerreißend. Das Dröhnen schallt über den ganzen Strand.