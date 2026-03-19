Nach schlimmem BMW-Crash auf A20: Minister Blank kann Klinik wieder verlassen

Lindholz/Schwerin/Rostock - Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Wolfgang Blank (67, parteilos) kann nach dem schweren Verkehrsunfall auf der A20 das Krankenhaus am Freitag wieder verlassen.

Nach über einer Woche wird Wolfgang Blank (67, parteilos) aus dem Krankenhaus entlassen. © Jens Büttner/dpa

Das teilte das Ministerium auf Anfrage mit. Es sei aber noch nicht final entschieden, wann er seinen Aufgaben wieder in vollem Umfang inklusive öffentlicher Termine nachkommen werde. Das werde noch einige Tage dauern, hieß es.

In seiner Abwesenheit übernehmen die Staatssekretäre Ines Jesse und Jochen Schulte – wie bei Urlaub und Krankheit vorgesehen – die Aufgaben des Ministers.

Blank und der Fahrer des Dienstwagens waren am 12. März auf der A20 zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tessin verunglückt.