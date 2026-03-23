Wal an Timmendorfer Strand gestrandet – Rettungskräfte vor Ort

Timmendorfer Strand - Der Wal wurde bereits mehrfach gesichtet – nun ist er am Timmendorfer Strand gestrandet. Schafft es das Tier gerettet zu werden?

Der Wal ist bereits Anfang März im Wismarer Hafen entdeckt worden. © Tom Schultz/WISMAR.FM/dpa

Das Tier wurde in der Nacht zu Montag im Ortsteil Niendorf der Gemeinde Timmendorfer Strand entdeckt, wie die Polizei mitteilte.

Der Wal sei noch am Leben, Einsatzkräfte der Polizei sowie die Wasserschutzpolizei wollen versuchen, das Tier wieder ins Meer zu bringen.

Es werde vermutet, dass es sich bei dem Wal um dasselbe Tier handelt, das bereits seit einiger Zeit immer wieder in der Ostsee gesichtet wird.

Zuerst sei er Anfang des Monats im Wismarer Hafen entdeckt worden. Damals hatten Einsatzkräfte den Wal weitgehend von einem Netz befreit, in dem er sich zuvor verfangen hatte.