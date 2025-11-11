Zwei Männer sterben bei Baum-Crash auf der Bundesstraße
Marxhagen - Tragödie auf der Bundesstraße 108 zwischen Waren und Moltzow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte): Dort sind zwei Männer bei einem Unfall ums Leben gekommen.
Der Fahrer sei in der Nacht zum Dienstag gegen 1.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in der Linkskurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit.
Anschließend sei er mit dem Auto gegen einen Baum gekracht.
Für die beiden Männer im Wagen im Alter von 27 und 32 Jahren kam jede Hilfe zu spät. Sie starben noch vor Ort.
Mecklenburg-Vorpommern Zugverkehr gestoppt: Schwan verirrt sich auf Bahngleise
Das Auto musste abgeschleppt werden.
Die Bundesstraße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.
Titelfoto: Patrick Seeger/dpa