E2 bekommt Zugang: Zweite Surfwelle im Englischen Garten auch für Anfänger

München - Die Surfer in München sollen künftig im Englischen Garten ganz offiziell und leicht zugänglich auch auf der Dianabadschwelle ihrer Leidenschaft frönen können.

Die Dianabadschwelle: Das Surfen geht hier leichter, doch der Zugang ist durch Zäune erschwert. © Michel Faulhaber/dpa

Ein Grundstückstausch zwischen Freistaat und Stadt mache dies möglich, kündigten Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) an.

Das lange Zeit geduldete Surfen auf der Dianabadschwelle ist derzeit massiv erschwert, weil Anwohner einen Zaun unmittelbar an ihre Grundstücksgrenze am Rand des betonierten Bachbettes versetzt hatten.

Seither müssen Surfwillige umständlich am Zaun entlanghangeln, um an der richtigen Stelle auf die Welle zu gelangen. Spätestens im Frühjahr, möglichst aber deutlich früher, soll nun der Zugang von der anderen, dann städtischen Seite möglich werden, kündigte Reiter an.

Doch zunächst müssten noch die Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit dem Grundstückstausch abgewickelt werden. Derzeit liegt der ungefähr 1300 Quadratmeter große Bereich im Englischen Garten noch in der Zuständigkeit der Bayerischen Schlösser-, Gärten- und Seenverwaltung.