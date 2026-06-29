Ärger im Münchner Univiertel: Kommt jetzt das Flaschenbier-Verbot?

München - Im Münchner Univiertel droht ein nächtliches Verkaufsverbot für Flaschenbier. Als Grund nannte die Stadt massive Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern über nächtlichen Lärm, wildes Urinieren in Hauseingängen und Hinterhofen sowie Glasscherben rund um Kioske und Gaststätten.

Müll, Glasscherben und Lärm machen den Anwohnern im Univiertel zu schaffen. © Felix Hörhager/dpa

"Sollte bis Mitte Juli keine deutliche Veränderung spürbar sein, sind wir gezwungen, das Verkaufsverbot für Flaschenbier wieder ab 22 Uhr zu verhängen", sagte nun Oberbürgermeister Dominik Krause (35, Grüne).

Bereits im Sommer 2025 war das Thema im Studentenviertel hochgekocht. Damals verhängte die Stadt Verkaufsverbote für Kioske: ab 20 Uhr galten diese für Chips, ab 22 Uhr auch für Flaschenbier zum Mitnehmen. Eine Regelung, die kurz darauf wieder kassiert wurde.

Dieses Jahr zum Start der Freiluftsaison verpflichteten sich alle betroffenen Betriebe nach Angaben der Stadt freiwillig dazu, nach Mitternacht kein Flaschenbier oder Alkohol-to-go zu verkaufen. Plakate appellierten zudem an die Feiernden, Toiletten und Mülleimer zu benutzen und nach 22 Uhr auf die eigene Lautstärke zu achten.

Gefruchtet hat das offenbar nicht: "Je dichter das Feier-Geschehen, desto weniger ist die Rücksichtnahme auf Anwohnende im Bewusstsein", berichtet das Allparteiliche Konfliktmanagement (AKIM) des Sozialreferats nun.