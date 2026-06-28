Macheten-Schreck auf Feier in München: Polizei rückt mit Großaufgebot an

München - Bei einem Streit in einer Gruppe Feiernder über die Verteilung des Biers ist es zu am Freitagabend einem großen Einsatz in München gekommen. Dabei hat ein 19-Jähriger von einem bislang Unbekannten eine Machete in die Hand gedrückt bekommen, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei rückte mit Großaufgebot an. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Der junge Mann soll am Freitag mit der etwa 50 Zentimeter langen Waffe wild herumgefuchtelt haben. Eine 21-Jährige fühlte sich davon bedroht und wählte den Notruf.

Die Polizei sei wegen der Schilderung mit zahlreichen Einsatzkräften ausgerückt, erklärte ein Pressesprecher. Insgesamt seien 20 Streifenwagen, darunter auch Einsatzkräfte der Hundertschaft und des Unterstützungskommandos (USK) zum Einsatzort gefahren.

Die Beamten nahmen den 19-Jährigen schließlich widerstandslos fest. Die Machete fanden die Ermittler ganz in der Nähe auf dem Boden und stellten sie sicher.

Der Junge Mann sei zur Polizeiinspektion gebracht worden und wurde später wieder auf freien Fuß gesetzt. Er hielt eine Anzeige wegen Bedrohung.