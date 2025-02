Ärger um Surferwelle: Zugang im Englischen Garten versperrt!

München - Die Surfwelle am Eisbach in München ist weltberühmt - nun gibt es Ärger rund um das städtische Wasserparadies im Englischen Garten.

Surfen mitten in München: Das zieht Wassersportler und Schaulustige aus der ganzen Welt an. Doch nun gibt es Streit. © Peter Kneffel/dpa

Betroffen ist allerdings nicht die Kultwelle am Haus der Kunst, wo sich selbst in frostigen Winternächten Sportlerinnen und Sportler in die Fluten stürzen.

Es geht um die Eisbachwelle 2 oder Dianabadschwelle ein Stück weiter, wo neue Zaunelemente den Zugang zum Wasser an dieser Stelle unmöglich machen oder zumindest sehr erschweren. Ein Umstand, der seit Tagen für Aufregung sorgt.

"Das finde ich ehrlich gesagt sehr schade, weil ich weiß, dass ganz viele Münchnerinnen und Münchner und Gäste gern dort surfen", meldete sich Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) auf Instagram zu Wort.

Er habe das Finanzministerium und die für den Englischen Garten zuständige Schlösserverwaltung angeschrieben.

Seine Bitte: zu prüfen, ob die Surfwelle an der Dianabadschwelle legalisiert oder zumindest toleriert werden kann, so wie es bislang üblich war.