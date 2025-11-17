"Angstraum Bahnhof": Gewerkschaft verlangt stärkere Polizeipräsenz und KI-Videoüberwachung

München - An Bahnhöfen fühlen sich die Menschen in Deutschland schon lange nicht mehr sicher, zu viele Straftaten spielen sich dort pro Tag ab. Das soll nun eingedämmt werden, durch mehr Einsatzkräfte und KI.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hält eine Aufstockung der Bundespolizei an Bahnhöfen für dringend notwendig.

"Wir müssen dauerhaft eine verstärkte Präsenz an den Bahnhöfen zeigen und nicht nur sporadisch in gewissen Abständen", sagte der bei der GdP für die Bundespolizei zuständige Gewerkschaftsfunktionär Andreas Roßkopf dem Radiosender Bayern 2 (Redaktion Radiowelt).

"Leider sind die Bahnhöfe Kriminalitätsschwerpunkte geworden." Bahnhöfe seien nicht nur Orte, wo Reisende ankommen oder abfahren, sondern Erlebnisorte, wo rund die Uhr eingekauft werden könne und Kinoveranstaltungen stattfänden.

Auch böten sie Schutz vor dem Wetter und würden von sozial schwachen Menschen genutzt, aber auch von Kriminellen.