Wegen Schnee und Eis: Flüge am Münchner Flughafen gestrichen

München/Nürnberg - An den Flughäfen in Bayern haben Airlines zahlreiche Flüge wetterbedingt gestrichen.

Ein Flugzeug am Münchner Flughafen wird enteist. © Peter Kneffel/dpa

"Aktuell liegen uns 15 Annullierungen bei 736 geplanten Flugbewegungen aufgrund der Wetterlage vor", teilte ein Sprecher des Flughafens München mit.

Am Airport Nürnberg waren für Montag 69 Starts und Landungen geplant – davon waren am Vormittag bereits 4 Flugbewegungen annulliert.

An den drei Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen sind täglich Hunderte Flugzeuge zu enteisen, wenn Schnee und Kälte dominieren. Zudem müssen Start- und Landebahnen, Vorfelder und Rollwege geräumt werden, um einen sicheren Flugbetrieb zu ermöglichen.

Allein die zwei Start- und Landebahnen, Vorfelder und Rollwege am Flughafen München umfassen rund 5,6 Millionen Quadratmeter. "Die Bahnen werden wechselseitig geräumt, sodass immer mindestens eine Bahn für den Flugbetrieb zur Verfügung steht", erklärte der Flughafen-Sprecher. "Alle Flugzeuge müssen vor dem Start aus Sicherheitsgründen enteist werden."