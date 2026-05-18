Nach jahrelangen Problemen: Münchens 400-Millionen-Justiz-Riese wird eröffnet

München - Nach mehr als zehn Jahren Bauzeit – und einigen Schwierigkeiten – wird in München das neue Strafjustizzentrum an der Dachauer Straße eröffnet.

Zehn Jahre Bauzeit, Millionenkosten - und eine zu kleine Einfahrt in die Tiefgarage: Das neue Münchner Strafjustizzentrum wird endlich eingeweiht. © Peter Kneffel/dpa

Rund 400 Millionen Euro - und damit deutlich mehr als zunächst geplant - hat der Bau gekostet, der künftig fünf Gerichte und zwei Staatsanwaltschaften beherbergen soll.

Ende Juni soll das Gebäude in Betrieb genommen werden, dann hat das alte Strafjustizzentrum, das in den 1970er Jahren für 100 Millionen D-Mark gebaut wurde, nach knapp fünf Jahrzehnten ausgedient.

Seit 1977 fanden dort die Strafprozesse der Landgerichte München I und II, des Amtsgerichts, des Oberlandesgerichts und nach einer Pause auch wieder des Bayerischen Obersten Landesgerichts statt. Diese Gerichte - und zusätzlich die Staatsanwaltschaften München I und II - bekommen nun ein neues Zuhause.

Während der Bauzeit hatte es einige Rückschläge gegeben. Erst gab es Schimmel an einer Wand und im vergangenen Jahr machte das Problem Schlagzeilen, dass die Gefangenentransporte nicht in die Tiefgarage passten. Es musste nachgebessert werden.

Dies ist inzwischen geschehen, darum kann das Strafjustizzentrum nun heute (14 Uhr) in Anwesenheit von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Justizminister Georg Eisenreich (beide CSU) eröffnet werden.

Insgesamt sollen künftig rund 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem neuen Gebäude auf insgesamt 39.300 Quadratmetern tätig sein. 54 Gerichtssäle wird es dort geben.