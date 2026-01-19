Hochhausgegner scheitern vor Gericht: Was heißt das für München?

München - Die Gegner von zwei neuen Hochhäusern in München sind mit einer auf einen Bürgerentscheid abzielenden Klage gescheitert. Die Fragestellung sei nicht bestimmt genug "und darf deshalb nicht Gegenstand eines Bürgerentscheids sein", entschied der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am Montag.

Bislang galt für München die Maxime, dass Gebäude maximal 100 Meter und damit in etwa so hoch wie die Türme der Frauenkirche sein dürfen. © Peter Kneffel/dpa

Die Entscheidung kann demnach nicht angefochten werden.

Drei Vertreter des Bündnisses Hochhausstop hatten bei der Stadt Unterschriftenlisten vorgelegt, um die Münchner über folgende Frage entscheiden zu lassen: "Sind Sie dafür, dass die Stadt München alle rechtlich zulässigen Maßnahmen ergreift, damit in Neuhausen im Umfeld der Paketposthalle kein Hochhaus gebaut wird, das über 60 Meter hoch ist?"

Die Stadt hatte das Bürgerbegehren zu dieser Frage als unzulässig zurückgewiesen. Ein Eilantrag der Hochhausgegner gegen diese Entscheidung scheiterte am Münchner Verwaltungsgericht.

Mit einem Bürgerbegehren könnten zwar auch Grundsatzentscheidungen über ein Bauvorhaben abgefragt werden, argumentierte der Verwaltungsgerichtshof. Für die abstimmenden Bürgerinnen und Bürger müsse sich aber schon aus der Frage ergeben, zu welchen Maßnahmen die Stadt München im Falle des Erfolgs des Bürgerentscheids verpflichtet wäre. Das sei hier nicht der Fall.

Zudem hätten die Initiatoren in der Frage bewusst nicht erwähnt, dass es für das Vorhaben ein Bebauungsplanverfahren gebe, begründete das Gericht seinen Beschluss. Der Stadtrat hatte im November 2025 mit großer Mehrheit einen Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan des Areals gebilligt.