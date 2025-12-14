Schüsse und Panik an weltberühmtem Strand: Sechzehn Tote bei Chanukka-Event!

Sydney (Australien) - Dramatische Szenen in Australien : Am berühmten Bondi Beach in Sydney fielen am Sonntagabend (Ortszeit) Schüsse während einer Chanukka-Veranstaltung - dabei sollen mindestens sechzehn Personen ihr Leben verloren haben. Viele weitere wurden verletzt. Ein mutmaßlicher Täter konnten wenig später festgenommen werden - ein weiterer wurde erschossen.

Australische Polizeibeamte im Einsatz am Bondi Beach. © DAVID GRAY / AFP

Wie das australische Nachrichtenportal 7 News meldete, fielen die Schüsse gegen 6.50 Uhr. Daraufhin brach an dem berühmten Bade- und Surfstrand eine Massenpanik aus - hunderte Menschen wollten fliehen!

Laut Sydney Morning Herald wurden mehr als 50 Schüsse abgefeuert. "Ich sah mindestens zehn Menschen am Boden liegen und überall war Blut", beschrieb eine Augenzeugin das Chaos.

Im Laufe des Abends sprach die Polizei New South Wales (NSW) von mindestens zehn Toten - darunter einer der Schützen. "Der zweite mutmaßliche Schütze befindet sich in kritischem Zustand." Darüber hinaus gab es 29 Verletzte.

NSW-Regierungschef Chris Minns (46) korrigierte etwas später: "Bislang wurden mindestens 12 Personen getötet." Er bezeichnete den Anschlag als "Terrorakt gegen Juden". Schließlich korrigierte die Polizei, die Zahl der Toten auf 16. Eine große Chanukka-Veranstaltung soll Ziel des Angriffs gewesen sein.

Videoaufnahmen in den sozialen Medien zeigten die mutmaßlichen Täter - zwei in Schwarz gekleidete Personen, die mit ihren Waffen auf einer Fußgängerbrücke stehen. In weiteren Aufnahmen ist zu sehen, wie sie augenscheinlich von Beamten festgesetzt bzw. ausgeschaltet wurden.

Kurz vor Mitternachts (Ortszeit) kam es zu zwei weiteren Festnahmen in Zusammenhang mit dem Fall.