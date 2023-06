So lief der Christopher Street Day in München ab

Die Menschen hatten beim CSD sichtlich Spaß. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Sie forderte deshalb ebenso wie die Demonstranten einen queeren Aktionsplan im Freistaat.

CSD-Events in ganz Bayern hatten sich mit dieser Forderung zusammengeschlossen - in allen anderen Bundesländern gibt es einen solchen. Die diesjährige CSD-Parade wurde deshalb unter das Motto "Queerer Aktionsplan Bayern jetzt!" gestellt.

Vergangene Woche gab Sozialministerin Ulrike Scharf (55, CSU) dann einen eben solchen Aktionsplan zur Stärkung der Rechte und Teilhabe queerer Menschen im Freistaat bekannt.

Auch in München hatte die Queer-Politik der CSU vor der Veranstaltung für Diskussionen gesorgt: Bei den Christsozialen sorgte die Tatsache für Unmut, dass die Stadtratsfraktion nicht mit einem eigenen Wagen bei der Parade mitfahren durfte.



Voraussetzung für eine Teilnahme sei der glaubhafte und konsequente Einsatz für gleiche Rechte und gesellschaftliche Akzeptanz aller queeren Menschen, so die Veranstalter - die das bei der CSU nicht gegeben sahen.

Der Christopher Street Day erinnert an den ersten bekannt gewordenen Aufstand von Homosexuellen gegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street am 28. Juni 1969. Im Gedenken an diesen Tag gehen seitdem Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße. Im vergangenen Jahr hatten beim CSD in München nach Angaben der Polizei mehr als 350.000 Menschen gefeiert - die Parade kam nach Schätzungen auf rund 25.000 Teilnehmende.