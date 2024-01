09.01.2024 12:08 1000 Euro teure Pinkelpause: Frau krallt sich Bargeld aus Studenten-Rucksack

Als ein griechischer Student in einem Lokal in München auf die Toilette ging, griff eine Frau in seinen Rucksack und stahl 1000 Euro.

Von Marco Schimpfhauser

München - Der Gang zur Toilette hätte einen griechischen Studenten in einem Café am Münchner Hauptbahnhof fast 1000 Euro gekostet. Aus einem Rucksack hat eine Frau 1000 Euro gestohlen, wurde jedoch vom Besitzer zur Rede gestellt - bis die Polizei kam. © Montage: Bundespolizei (2), großes Foto: Symbolbild Wie die Bundespolizeidirektion München am Dienstag bekannt gab, ereignete sich der Vorfall am Vorabend gegen 21.50 Uhr. "Als der 19-Jährige zur Toilette musste, bat er eine ihm unbekannte Frau, auf seinen Rucksack aufzupassen, was diese bereitwillig tat", heißt es vonseiten der Beamten. "Seine Abwesenheit nutzt eine Frau aus Ungarn, entwendete Geld aus dem Rucksack des Studenten, verließ das Café und betrat es kurz darauf wieder." München Crime Geldtransporter überfallen! Eine Person verletzt, Schüsse auf das Fluchtfahrzeug Die "Aufpasserin" berichtete dem jungen Mann von dem Vorfall, der daraufhin die Verdächtige auf die - inzwischen von ihm festgestellten - fehlenden 1000 Euro ansprach. Auf die erhobenen Vorwürfe wegen Diebstahls schien die Verdächtige jedoch wenig Lust zu haben. Sie verließ nämlich daraufhin das Lokal - gefolgt von dem jungen Mann. "Auf das Wortgefecht, welches sich zwischen den beiden entwickelte, wurde eine Streife der Deutsche Bahn Sicherheit aufmerksam, die die Bundespolizei informierte", heißt es weiter. 1000 Euro in der Socke und 2,2 Promille im Atem "Die Beamten nahmen die beiden Beteiligten sowie einen 63-jährigen Zeugen der Tat, der sich ebenfalls im Café aufhielt und sich freiwillig meldete, mit zur Wache." Über den Verbleib der Zeugin, die auf den Rucksack aufpassen sollte, gibt es keine weiteren Hinweise. Die Verdächtige - eine Frau ungarischer Staatsangehörigkeit - konnte sich nicht ausweisen und wurde daraufhin von den Beamten durchsucht. Dabei entdeckte man eine Socke, in der die 1000 Euro Bargeld versteckt waren. Eine Identitätsfeststellung war durch die fehlenden Dokumente nicht möglich. Auch lagen keine Fingerabdrücke der alkoholisierten Frau vor, bei der Atemalkohol-Wert von 2,2 Promille festgestellt wurde. Sie wird am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Die Bundespolizei leitet die Ermittlungen.

