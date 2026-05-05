13-Jähriger will Kiosk in München mit Messer überfallen

München - Ein 13-Jähriger hat die Angestellte eines Kiosks im Stadtteil Isarvorstadt mit einem Messer bedroht und Geld gefordert.

Die Polizei nahm in der Isarvorstadt drei Jugendliche fest. (Symbolfoto) © Malin Wunderlich/dpa

Wie die Polizei mitteilte, betrat der mit einer FFP2-Maske maskierte Jugendliche am Montag gegen 17.25 Uhr das Geschäft und forderte Bargeld von einer Angestellten. Dabei hielt er ein Messer in der Hand.

Als die Frau nicht auf seine Forderung einging, verließ der Junge den Kiosk ohne Beute und flüchtete mit zwei Kumpanen, die vor der Tür Schmiere gestanden hatten.

Zeugen alarmierten die Polizei über den Notruf. Im Rahmen einer anschließenden Fahndung wurden drei Jugendliche in der Nähe festgenommen. Die zwei 13-Jährigen und der 14-Jährige haben alle einen Wohnsitz in München, so die Polizei.

Ein Messer konnte weder bei ihnen noch im Umfeld des Tatorts gefunden werden.