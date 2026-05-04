Messer-Drama in München: Mann niedergestochen - Tatverdächtiger vor Haftrichter

München - Nach einem versuchten Tötungsdelikt in München soll ein Verdächtiger am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Dem 38-Jährigen wird vorgeworfen, einen Mann bei einer Auseinandersetzung mit spitzer Gewalteinwirkung lebensgefährlich verletzt zu haben.

Die Polizei konnte den Mann (38) festnehmen. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Zeugen entdeckten den verletzten 43-Jährigen in der Nacht zum 1. Mai an einer Straßenkreuzung in der Landeshauptstadt, wie die Polizei mitteilte.

Er soll mehrere Wunden erlitten haben. Sanitäter brachten den Mann in ein Krankenhaus. Inzwischen bestehe keine Lebensgefahr mehr, hieß es weiter.

Am Samstag stellte sich der Verdächtige auf einer Polizeidienststelle. Die Beamten nahmen den 38-Jährigen fest. Zuvor hatten sie bereits die Bilder von Überwachungskameras ausgewertet und öffentlich mit den Fotos nach dem Mann gesucht.