15-Jähriger schläft neben Gleis, dann kommt eine U-Bahn

München - Ein Jugendlicher suchte sich am Mittwoch in München einen lebensgefährlichen Schlafplatz am Bahnhof Giesing aus.

Feuerwehr und Polizei wurden zu einem Einsatz an einer U-Bahn-Station in München alarmiert. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war ein U-Bahn-Fahrer der Linie 8 gegen 23.55 Uhr vom Bahnhof Giesing in Richtung Karl-Preis-Platz unterwegs.

Kurz vor der Einfahrt in den Tunnel bemerkte er eine Person, die neben den Gleisen lag, und legte sofort eine Schnellbremsung ein. Im Zug kam dadurch niemand zu Schaden.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und der U-Bahn-Wache entdeckten einen 15-Jährigen aus dem Landkreis Altötting, der augenscheinlich in einem Versorgungsgang neben den Schienen schlief.

Er wurde durch die Feuerwehr geborgen und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Laut Informationen der Polizei war der Junge aber unverletzt geblieben. "Ein Zusammenstoß mit der U-Bahn hatte nicht stattgefunden", so die Beamten.