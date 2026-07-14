Glasflaschen-Attacke auf Reichenbachbrücke: Mordkommission ermittelt

München - Bei einer blutigen Auseinandersetzung auf der Reichenbachbrücke in München ist ein 29-Jähriger schwer verletzt worden. Gegen einen 28-Jährigen wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Auf der Reichenbachbrücke ist es zu einer brutalen Auseinandersetzung gekommen. (Archiv) © Peter Kneffel/dpa

Laut Angaben der Polizei gerieten ein 29-jähriger Syrer mit Wohnsitz in München und ein 28-jähriger Eritreer mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg am Dienstag gegen 3.20 Uhr im Bereich der Reichenbachbrücke in Streit.

Die beiden Männer seien stark alkoholisiert gewesen.

Der 28-Jährige verletzte seinen Kontrahenten dabei mit einer zerbrochenen Glasflasche am Kopf.

"Ein unbeteiligter Zeuge zeigte Zivilcourage und versuchte, den 28-Jährigen abzuhalten", berichtete die Polizei.

Der 28-Jährige habe daraufhin die Flucht ergriffen. Eine Streife konnte ihn jedoch kurz darauf festnehmen. Der 29-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich außer Lebensgefahr.