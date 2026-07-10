Liste aufgetaucht: Teenager drohen Mitschülern in München mit Gewalt
München - Gegen zwei Jugendliche aus dem Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg wird wegen der Androhung von Straftaten ermittelt.
Wie die Polizei mitteilte, haben sich am Donnerstag zwei pädagogische Mitarbeiter einer Schule in Neuhausen-Nymphenburg bei den Beamten gemeldet, um Anzeige zu erstatten.
Ihnen war ein Foto einer handschriftlichen Liste mit mehreren Namen und der Androhung von Gewalttaten auf einer Social-Media-Plattform aufgefallen.
Ermittlungen brachten die Polizei auf die Spur zweier Schüler. Der 16- und der 17-Jährige konnten gegen 22.20 Uhr durch Beamte an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Dort wurde auch die Originalliste gefunden und sichergestellt.
Die Teenager wurden vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen die Jungen wird nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt.
Jugendbeamte sollen sich am Freitag an der betroffenen Schule um die Situation kümmern. Die Polizei betonte, dass schon die Androhung einer Straftat konsequent verfolgt werden kann. "Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte werden gebeten, Hinweise auf Bedrohungen oder Gewaltandrohungen unverzüglich der Polizei mitzuteilen", so die Beamten.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa