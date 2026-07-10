Liste aufgetaucht: Teenager drohen Mitschülern in München mit Gewalt

München - Gegen zwei Jugendliche aus dem Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg wird wegen der Androhung von Straftaten ermittelt.

Die Polizei ermittelt in München gegen zwei Jugendliche. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei mitteilte, haben sich am Donnerstag zwei pädagogische Mitarbeiter einer Schule in Neuhausen-Nymphenburg bei den Beamten gemeldet, um Anzeige zu erstatten.

Ihnen war ein Foto einer handschriftlichen Liste mit mehreren Namen und der Androhung von Gewalttaten auf einer Social-Media-Plattform aufgefallen.

Ermittlungen brachten die Polizei auf die Spur zweier Schüler. Der 16- und der 17-Jährige konnten gegen 22.20 Uhr durch Beamte an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Dort wurde auch die Originalliste gefunden und sichergestellt.

Die Teenager wurden vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen die Jungen wird nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt.