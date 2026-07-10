Erst Catcalling, dann fliegen die Fäuste: Bauarbeiter treten mit Sicherheitsschuhen auf 22-Jährigen ein

München - Ein Streit wegen sogenanntem Catcalling ist in München völlig aus dem Ruder gelaufen. Ein 22-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Die Münchner Polizei ermittelt wegen Körperverletzungsdelikten. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Wie das München Polizeipräsidium mitteilte, war der junge Mann am Donnerstag gegen 13.45 Uhr zusammen mit seiner Freundin und einem Bekannten auf der Lindwurmstraße zu Fuß unterwegs.

Auf Höhe einer Baustelle am U-Bahnhof Poccistraße machten zwei Arbeiter gegenüber der Frau unerwünschte, sexuell anzügliche Bemerkungen.

Daraufhin entwickelte sich ein Streit, der sich schnell zu einer Schlägerei zwischen dem 22-Jährigen und den beiden 21 und 38 Jahre alten Bauarbeitern entwickelte.

Der 22-Jährige stürzte im Verlauf der Auseinandersetzung zu Boden. Den Ermittlern zufolge traten die beiden Arbeiter daraufhin mehrfach mit ihren "Sicherheitsschuhen gegen den Oberkörper und den Kopf des am Boden liegenden Mannes".

Er erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 21-jährige Bauarbeiter wurde leicht verletzt.