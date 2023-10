18.10.2023 10:06 Am helllichten Tag: Mann mit Sturmhaube überfällt Kinder auf Basketballplatz

Gegen 16 Uhr sind am Dienstag zwei Kinder in Neufahrn in Niederbayern ausgeraubt worden. Der komplett schwarz gekleidete Täter trug auch eine Sturmhaube.

Neufahrn - Im niederbayerischen Landkreis Landshut sind – am helllichten Tag – zwei Kinder von einem Mann mit Sturmhaube überfallen worden. Komplett in Schwarz und mit Sturmhaube bekleidet hat ein Unbekannter zwei Kinder in Neufahrn in Niederbayern überfallen. (Symbolbild) © 123rf/rattanakun Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Vorfall am Dienstag gegen 16 Uhr. Soweit bisher bekannt ist, waren auf dem Basketballplatz beim Freizeitgelände die beiden Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren unterwegs. Plötzlich näherte sich ein Mann, der eine schwarze Sturmhaube trug. Einem der Kinder klaute der Unbekannte das Handy, ehe er vom Tatort floh. Verletzt wurde niemand. Allerdings habe der Mann die beiden Kinder geschubst. München Crime Sechs Diebstähle in acht Stunden! Laden im Hauptbahnhof zieht Kriminelle an Hier möchte die Polizei noch abklären, ob das vor oder nach dem Diebstahl geschah. Aus juristischer Sicht könnte hier ein Unterschied zwischen "Raub" und "räuberischem Diebstahl" bestehen. Wer Angaben zu dem Vorfall oder dem Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rottenburg an der Laaber unter der Telefonnummer 08781/9414-0 zu melden. Der Unbekannte sei etwa 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß und vermutlich zwischen 16 und 18 Jahre alt. Er war vollständig in Schwarz gekleidet und trug einen Hoodie, eine dünne Weste, weite Jogginghose, eine Kappe und möglicherweise auch Handschuhe.

