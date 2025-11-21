Angriff auf 14-Jährigen am Marienplatz: Trio stellt sich der Polizei

In der Zwischenzeit meldeten sich alle drei Tatverdächtigen über ihre Anwält, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Öffentlichkeitsfahndung nach den Jungen wird daher beendet.

München - Nach einem Raubdelikt auf einen 14-Jährigen sucht die Münchner Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach drei jungen Männern.

Die Verdächtigen haben sich bei der Polizei gemeldet. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Überfall am 6. April gegen 17.50 Uhr im Sperrengeschoss des Marienplatz auf einer Rolltreppe zur S-Bahn.

Dort wurde der 14-Jährige von den drei Jugendlichen angesprochen und aufgefordert, seine FC-Bayern-Jacke auszuziehen.

Als das Opfer dies nicht tat, wurde er von dem Trio am Ende der Rolltreppe bedrängt. Einer der Angreifer "versuchte dabei, dem 14-Jährigen die Jacke auszuziehen und schlug ihm aufgrund der Gegenwehr mit der Faust gegen den Kopf, bevor er die Jacke schließlich entriss", so die Polizei.

Das Opfer wurde durch den Faustschlag verletzt. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.