Angriff aus dem Nichts: Münchner von Quartett geschlagen und getreten
München - Ein 46-Jähriger wurde in München offenbar völlig grundlos von vier Personen angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, um die Täter ausfindig zu machen.
Wie das Münchner Polizeipräsidium mitteilte, hielt sich der Mann am Dienstag gegen 23 Uhr vor einem Anwesen in der Aindorferstraße in Laim auf, als er "unvermittelt von vier bislang unbekannten Tätern körperlich angegriffen" wurde.
Der 46-Jährige sei geschlagen und getreten worden.
Als ein Nachbar auf die Situation aufmerksam wurde, flüchtete das Quartett. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.
Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Angreifern verlief erfolglos. Am Tatort wurden Spuren gesichert.
Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Kriminalpolizei ermittelt nach Angriff in Laim
Täterbeschreibung:
vermutlich alle männlich
20 bis 35 Jahre alt
sportliche Bekleidung
dunkle Oberbekleidung bzw. Kapuzenpullover
Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Friedenheimer Straße, Flotowstraße, Aindorferstraße und Fürstenrieder Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?
Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 25, Telefonnummer 08929100, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa