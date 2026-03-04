Angriff aus dem Nichts: Münchner von Quartett geschlagen und getreten

München - Ein 46-Jähriger wurde in München offenbar völlig grundlos von vier Personen angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, um die Täter ausfindig zu machen.

Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt nach dem Angriff. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Wie das Münchner Polizeipräsidium mitteilte, hielt sich der Mann am Dienstag gegen 23 Uhr vor einem Anwesen in der Aindorferstraße in Laim auf, als er "unvermittelt von vier bislang unbekannten Tätern körperlich angegriffen" wurde.

Der 46-Jährige sei geschlagen und getreten worden.

Als ein Nachbar auf die Situation aufmerksam wurde, flüchtete das Quartett. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Angreifern verlief erfolglos. Am Tatort wurden Spuren gesichert.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.