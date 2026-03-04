Großeinsatz am Harras: Mann nach Streit mit Auto angefahren und schwer verletzt
München - Ein Mann wurde nach einem Streit vom Auto seines Kontrahenten in München angefahren und schwer verletzt!
Wie die Polizei mitteilte, kam es am Mittwoch gegen 8 Uhr auf der Plinganserstraße am Harras zwischen zwei Verkehrsteilnehmern zum Streit. Die Beamten waren zunächst wegen eines Unfalls alarmiert worden. Vor Ort stellte sich der Einsatz dann als noch dramatischer heraus.
Nach dem Streit sei einer der beteiligten Männer (50) in seinen Nissan gestiegen und wollte weiterfahren. Der zweite Mann (59) wurde anschließend vom Auto des 50-Jährigen erfasst.
Laut Polizei wurde der 59-Jährige dabei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Kontrahent war derweil im Nissan geflüchtet. Er konnte schließlich gegen 11 Uhr festgenommen werden. Sein Auto wurde sichergestellt.
Die Einsatzkräfte führten am Tatort umfangreiche Spurensicherungen durch, die Straße im Südwesten Münchens blieb derweil gesperrt. Während des Einsatzes an der Plinganserstraße kam es zu starken Verkehrsbehinderungen.
Um den Fall zu klären, hoffen die Ermittler auf Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 089/29100 beim Kommissariat 11 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.
Auch Fotos und Videos vom Tatort sollen der Münchner Polizei zur Verfügung gestellt werden.
Erstmeldung 10.30 Uhr, zuletzt aktualisiert 12.58 Uhr
