Großeinsatz am Harras: Mann nach Streit mit Auto angefahren und schwer verletzt

München - Ein Mann wurde nach einem Streit vom Auto seines Kontrahenten in München angefahren und schwer verletzt!

Die Spurensicherung steht an einem Unfallort im Südwesten der bayerischen Landeshauptstadt. © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Mittwoch gegen 8 Uhr auf der Plinganserstraße am Harras zwischen zwei Verkehrsteilnehmern zum Streit. Die Beamten waren zunächst wegen eines Unfalls alarmiert worden. Vor Ort stellte sich der Einsatz dann als noch dramatischer heraus.

Nach dem Streit sei einer der beteiligten Männer (50) in seinen Nissan gestiegen und wollte weiterfahren. Der zweite Mann (59) wurde anschließend vom Auto des 50-Jährigen erfasst.

Laut Polizei wurde der 59-Jährige dabei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Kontrahent war derweil im Nissan geflüchtet. Er konnte schließlich gegen 11 Uhr festgenommen werden. Sein Auto wurde sichergestellt.

Die Einsatzkräfte führten am Tatort umfangreiche Spurensicherungen durch, die Straße im Südwesten Münchens blieb derweil gesperrt. Während des Einsatzes an der Plinganserstraße kam es zu starken Verkehrsbehinderungen.