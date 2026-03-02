Mann will zu Fuß durch U-Bahntunnel gehen, dann kommt ein Zug

München - Ein betrunkener Mann hat sich am Odeonsplatz ins Gleisbett gelegt und eine U-Bahn zur Notbremsung gezwungen.

Die Linien U3 und U6 verbinden den Odeonsplatz mit dem Marienplatz. Ein Mann entschied sich, auf gefährlichen Pfaden zu Fuß zu gehen. © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei mitteilte, befand sich der 21-Jährige am Samstag, gegen 5.40 Uhr, im Gleis. Bei der Einfahrt einer U-Bahn legte er sich seitlich neben die Schienen.

Die Bahnfahrerin musste eine Gefahrenbremsung einleiten und konnte so den Zusammenstoß mit dem Mann verhindern.

Laut Polizei war der junge Mann aus Österreich erheblich betrunken. Sein Plan war es offenbar gewesen, zu Fuß durch den Tunnel in Richtung Marienplatz zu gehen, berichteten die Ermittler.