Bayerns Justizminister Georg Eisenreich: Durchsuchungen in Erzbistum kein politisches Signal

Georg Eisenreich (52, CSU) ist bayerischer Justizminister. © Matthias Balk/dpa

Zum konkreten Fall äußerte sich der Justizminister des Freistaats explizit nicht. Er wies aber zurück, dass mit Durchsuchungen der Staatsanwaltschaften politische Signale gesetzt werden sollten.

"Die Menschen in Bayern können sich darauf verlassen: Die bayerischen Staatsanwaltschaften ermitteln konsequent, sobald sich Anhaltspunkte für einen Anfangsverdacht ergeben. Keiner steht in Bayern über dem Gesetz, kein Politiker, kein Wirtschaftsboss und auch kein Geistlicher", sagte der CSU-Politiker am Montag in München.

Im kirchlichen Bereich seien seit dem Jahr 2010 entsprechend mehrere Hundert Ermittlungs- und Vorermittlungsverfahren bereits geführt worden.



"Die Staatsanwaltschaften wenden Recht und Gesetz an", betonte Eisenreich deutlich und führte im Anschluss aus: "Sie ermitteln - und durchsuchen, wenn erforderlich - immer dann, wenn ein entsprechender Anfangsverdacht vorliegt."



Wie er im Landtag bereits berichtet habe, habe es seit dem Jahr 2017 bei der Strafverfolgung von Missbrauchsfällen in der Kirche in Bayern in insgesamt 39 Fällen Durchsuchungen bei Geistlichen oder Kirchenangehörigen gegeben.