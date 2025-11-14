Bierflaschen-Attacke im Münchner Bahnhofsviertel: Video-Türme überführen Tatverdächtigen

München - Im südlichen Bahnhofsviertel von München ist am Donnerstag ein Streit eskaliert. Ein 18-Jähriger wurde verhaftet.

Die Münchner Kripo ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Laut Angaben der Polizei schlug der junge Mann ohne festen Wohnsitz am Donnerstag gegen 20.45 Uhr in der Schillerstraße einen 34-Jährigen zunächst mit einer Bierflasche und trat dann auf sein am Boden liegendes Opfer ein.

Als ein Passant versuchte einzuschreiten, flüchtete der 18-Jährige in Richtung Hauptbahnhof. Weitere Zeugen wählten den Notruf.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen wenig später am Hauptbahnhof festnehmen. Er soll am Freitag einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt werden.

Der 34-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus.