Großeinsatz in Münchner Fitnessstudio: Mann trainiert mit Waffe auf Laufband

München - Waffen-Alarm im Fitnessstudio! Eine nächtliche Trainingseinheit ist in München mit einem größeren Polizeieinsatz geendet.

In der Trinkflaschenhalterung eines Laufbands fanden die Polizisten eine Waffe. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wählte eine Zeugin am Montag gegen 22.15 Uhr den Notruf, weil sich in einem Schwabinger Gym ein Mann aufhielt, der offenbar eine Waffe bei sich trug.

Mehrere Streifen rückten sofort an. Vor Ort machten die Beamten eine brisante Entdeckung: In der Trinkflaschenhalterung eines Laufbands lag eine Schreckschusswaffe samt Munition. Sie wurde umgehend sichergestellt.

Kurz darauf kehrte der Nutzer des Laufbands zurück: ein 21-jähriger Münchner. Während der Anzeigenaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der junge Mann alkoholisiert war.

Da er keinen Ausweis dabei hatte, begleiteten die Polizisten ihn zu seiner Wohnung. Dort übergab der 21-Jährige den Polizeibeamten weitere Munition, welche ebenso sichergestellt wurde. Auch ein kleiner Waffenschein wurde einbehalten.