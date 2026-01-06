Raubüberfall in München: Als Rentnerin ihre Wohnungstür öffnet, springt ihr eine Frau an den Hals

München - Eine über 70 Jahre alte Münchnerin ist in ihren eigenen vier Wänden Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden.

Die Polizei konnte die Tatverdächtige wenig später ausfindig machen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Den Angaben der Polizei zufolge gilt eine 44-jährige Deutsche als tatverdächtig. Sie soll am Montag gegen 9.30 Uhr bei der Seniorin in Schwabing Sturm geklingelt haben.

Als die Rentnerin schließlich ihre Wohnungstür öffnete, soll sie von der 44-Jährigen überrumpelt und mit beiden Händen kurzzeitig gewürgt worden sein. Außerdem sei sie zu Boden gestoßen worden.

Laut Polizei forderte die Angreiferin Bargeld. Schließlich durchsuchte die Frau selbst die Wohnung, entnahm Geld aus einem Geldbeutel und flüchtete.

Die alarmierten Einsatzkräfte versorgten die über 70-Jährige. Offenbar kannte sie die Angreiferin, denn nach einer Befragung konnte "kurz darauf die Wohnung der Tatverdächtigen im Nachbaranwesen ausfindig gemacht werden", so die Polizei.