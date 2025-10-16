Brandanschlag auf Wohnung in München: Polizei fahndet nach Täter
München - Schock für ein Ehepaar in München! Auf ihre Wohnung wurde ein Brandschlag verübt. Glücklicherweise handelte der 36-Jährige geistesgegenwärtig.
Laut Angaben der Polizei befanden sich der 36-Jährige und seine Ehefrau am Mittwoch gegen 19.50 Uhr in ihrer Wohnung in der Schwanthalerhöhe.
Als der Mann ein bodentiefes Fenster öffnete, um Frischluft hereinzulassen, warf ein Täter einen brennenden Feuerwerkskörper durch das Fenster in die Wohnung.
Der 36-Jährige konnte den Böller löschen, bevor Gegenstände Feuer fingen. Im Anschluss meldete er den Vorfall bei der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.
Der entstandene Sachschaden sei zwar gering, aber: "Der Feuerwerkskörper war geeignet, die Wohnung in Brand zu setzen", so die Polizei. Daher wird nun wegen versuchter schwerer Brandstiftung ermittelt.
Versuchte schwere Brandstiftung in München: Polizei sucht Zeugen
Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Landsberger Straße, Philipp-Loewenfeld-Straße und Arnulfsteg (Schwanthalerhöhe) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?
Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Telefonnummer 08929100, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa