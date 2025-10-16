Brandanschlag auf Wohnung in München: Polizei fahndet nach Täter

München - Schock für ein Ehepaar in München ! Auf ihre Wohnung wurde ein Brandschlag verübt. Glücklicherweise handelte der 36-Jährige geistesgegenwärtig.

Die Kripo in München ermittelt und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Laut Angaben der Polizei befanden sich der 36-Jährige und seine Ehefrau am Mittwoch gegen 19.50 Uhr in ihrer Wohnung in der Schwanthalerhöhe.

Als der Mann ein bodentiefes Fenster öffnete, um Frischluft hereinzulassen, warf ein Täter einen brennenden Feuerwerkskörper durch das Fenster in die Wohnung.

Der 36-Jährige konnte den Böller löschen, bevor Gegenstände Feuer fingen. Im Anschluss meldete er den Vorfall bei der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Der entstandene Sachschaden sei zwar gering, aber: "Der Feuerwerkskörper war geeignet, die Wohnung in Brand zu setzen", so die Polizei. Daher wird nun wegen versuchter schwerer Brandstiftung ermittelt.