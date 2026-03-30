Einbrecher in München versteckt sich unter Bett vor Polizei

München - Ein Einbrecher hat sich in München vor der Polizei unter einem Bett versteckt.

Der Einbrecher wurde vorläufig von der Polizei festgenommen. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Die Beamten entdeckten den 34-Jährigen am Sonntag gegen 21.50 Uhr in einer Wohnung im Stadtteil Trudering, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann soll zuvor gewaltsam in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Truderinger Straße eingedrungen sein und die Räume nach Wertgegenständen durchsucht haben.

Eine Anwohnerin hatte verdächtige Geräusche im Treppenhaus bemerkt und die Polizei verständigt.

Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten Gold- und Silberbarren, Schmuck sowie Bargeld.