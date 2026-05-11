Streit in München eskaliert: Mann mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht

München - Ein Streit im Münchner Westen eskaliert und endet für einen Mann im Krankenhaus. Die Polizei nimmt eine Frau fest - doch was ist vor Ort geschehen?

Die Polizei ermittelt nach einem versuchten Tötungsdelikt in Laim. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Sonntag gegen 21 Uhr in einer Wohnung in Laim zum Streit zwischen einer Deutsch-Kroatin (28) und einem Münchner (38).

Dabei erlitt der Mann Stichverletzungen im Oberkörper. Er selbst rief noch den Rettungsdienst und wurde dann bewusstlos.

Einsatzkräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er intensivmedizinisch versorgt werden musste. "Aktuell besteht keine Lebensgefahr", so die Polizei am Montag.

Die tatverdächtige 28-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort festgenommen. Zunächst blieb offen, ob die Frau dem Haftrichter vorgeführt wird. Derweil sicherte die Mordkommission Spuren am Tatort.