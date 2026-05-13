Frankfurter flippt in Münchner S-Bahn aus und belästigt 16-Jährige

Taufkirchen - Ein Mann soll eine 16-Jährige am Bahnsteig in Taufkirchen (Landkreis München) sexuell belästigt haben.

Der Mann (40) wurde festgenommen und soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden. (Symbolfoto) © Bundespolizei München

Zuvor habe der 40-Jährige in der S-Bahn eine Flasche geworfen sowie einen anderen Fahrgast beleidigt und bedroht, teilte die Bundespolizei mit. Ermittelt werde unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und sexueller Belästigung.

Den Angaben nach soll der Deutsche mit Wohnsitz in Frankfurt am Main am Dienstagabend in der S3 eine Glasflasche auf einen bislang unbekannten Fahrgast geworfen haben. Ersten Erkenntnissen zufolge gab es keine Verletzten. Anschließend soll er einen 24 Jahre alten Reisenden beleidigt haben.

Beim Aussteigen in Taufkirchen soll es zwischen den beiden Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Der 24-Jährige sei geflüchtet und habe später angegeben, dass der Tatverdächtige ihn mit einem Messer bedroht habe, teilte die Bundespolizei mit.

Anschließend soll der 40-Jährige am Bahnsteig eine 16-Jährige angesprochen, umarmt und "gegen ihren erkennbaren Willen" mehrfach geküsst haben, teilte die Bundespolizei mit.

Der 24-Jährige alarmierte den Notruf. Der Mann wurde daraufhin am Bahnhof festgenommen.