Wissenschaft-Spione für China? Deutsches Ehepaar in München festgenommen

München - In München sind zwei mutmaßliche Spione gefasst worden. Das Ehepaar mit deutscher Staatsangehörigkeit soll für einen chinesischen Geheimdienst spioniert haben.

Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen ein Ehepaar aus München, das für den chinesischen Geheimdienst gearbeitet haben soll. © Christoph Schmidt/dpa

Das geht aus einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hervor. Die Haftbefehle seien eine Woche zuvor durch einen Ermittlungsrichter erlassen und an diesem Mittwoch vollstreckt worden.

Auch wurden ihre Wohnräume und Arbeitsplätze in München durchsucht.

Den beiden wird vorgeworfen, Kontakte zu zahlreichen Wissenschaftlern an deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen aufgenommen haben.

Ziel sei es gewesen, wissenschaftliche Informationen über militärisch relevante Hochtechnologien zu erhalten.

"Einige Wissenschaftler wurden unter dem Vorwand nach China gelockt, gegen Honorar Vorträge vor einem zivilen Publikum zu halten. Tatsächlich erfolgten solche Vorträge dann aber vor Angehörigen staatlicher Rüstungsunternehmen", heißt es in der Mitteilung.