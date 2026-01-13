Einsatz in München: 26-Jährige droht, Mutter zu töten

München - Eine 26-Jährige soll beim Streit mit ihrer Mutter in Ramersdorf gedroht haben, die Frau zu töten.

Zahlreiche Einsatzkräfte eilten zur Wohnung in Ramersdorf. (Symbolfoto) © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Wie die Polizei mitteilte, erstattete ein 63-Jähriger am Montagabend Strafanzeige gegen seine 26-jährige Tochter.

Er schilderte den Beamten, dass es gegen 18.45 Uhr zum Streit zwischen der jungen Frau und ihrer Mutter (63) in der elterlichen Wohnung gekommen sei.

Nach einem verbalen Schlagabtausch zückte die 26-Jährige ein Messer und bedrohte ihre Mutter. Dabei soll sie Stichbewegungen in Richtung des Halses der Frau ausgeführt und gesagt haben, dass sie die 63-Jährige töten wolle.

Den Eltern gelang es, aus der Wohnung zu flüchten. Zahlreiche Einsatzkräfte eilten nach Ramersdorf im Südosten von München.