Er bat um ein Glas Wasser: Als Frau Paketzusteller in Wohnung lässt, wird er übergriffig

München - Eine 29-Jährige ist in ihrer eigenen Wohnung in München Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Der mutmaßliche Täter, ein 33-jähriger Paketzusteller, konnte kurz darauf gefasst werden.

Die Münchner Polizei ermittelt gegen einen Paketzusteller. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Den Angaben des Münchner Polizeipräsidiums zufolge stellte der Mann am Montag gegen 13.10 Uhr ein Paket für die junge Frau in der Westendstraße zu. Hierbei bat er die 29-Jährige um ein Glas Wasser.

Die Frau ließ ihn daraufhin in ihre Wohnung – eine Entscheidung, die sie wenig später bitter bereuen sollte.

Der Zusteller soll der Frau zunächst Komplimente gemacht haben. Dann soll er sie unsittlich oberhalb der Kleidung am Becken und im Intimbereich berührt haben.

Die 29-Jährige machte mehrfach deutlich, dass sie das nicht will und versuchte, ihn wegzudrücken, doch der Mann ließ nicht locker. Laut Polizei drängte er sie sogar dazu, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen.

Schließlich gelang es der 29-Jährigen, den Mann zum Verlassen der Wohnung zu bringen. Kurz darauf wählte sie den Notruf.