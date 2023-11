Erneute Kinderporno-Razzia innerhalb von zwei Tagen: 31 Münchner Wohnungen im Visier

Erding/München - Am Donnerstag sind in und um München 31 Wohnungen wegen des Verdachts auf kinderpornografisches Material durchsucht worden.

Erst am Dienstag - also zwei Tage zuvor - wurden elf Wohnungen in den Landkreisen Erding, Freising und Ebersberg durchsucht .

Es ist die zweite größere Razzia in diesem Kontext innerhalb dieser Woche in Oberbayern .

Bei den 31 Tatverdächtigen seien vor allem Mobiltelefone und Speichermedien sichergestellt worden. © Peter Steffen/dpa

"Zusammenhänge und für die jeweiligen Tathandlungen relevante Verbindungen zwischen den einzelnen Tatverdächtigen sind nach dem momentanen Ermittlungsstand nicht bekannt", teilte die Polizei am Freitag mit.



Die Durchsuchungen hätten "in den frühen Morgenstunden" stattgefunden. Aufmerksam wurden die Beamten auf die jeweiligen Vorfälle durch internationale Zusammenarbeit.

"Provider in den USA sind wegen eines US-Bundesgesetzes verpflichtet, dort bekannt gewordene strafrechtlich relevante Sachverhalte an die Organisation 'National Center For Missing and Exploited Children' (NCMEC) weiterzuleiten", heißt es. "Diese Hinweise werden an die für die weiteren Ermittlungen zuständigen Behörden in den USA und im Ausland weitergeleitet."

Alle 31 Tatverdächtigen seien nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden. Ihre Speichergeräte werden nun ausgelesen und die Informationen anschließend an die Staatsanwaltschaft übermittelt.

Im Falle einer Verurteilung drohen zwischen einem und fünf Jahren Freiheitsstrafe.