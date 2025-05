22.05.2025 10:07 Erneuter Brandanschlag auf Münchner Polizei: Feuerwehr im Großeinsatz bei Reiterstaffel

Mehrere Fahrzeuge der Reiterstaffel in München sind in der Nacht zu Donnerstag in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht inzwischen von Brandstiftung aus.

Von Marco Schimpfhauser

München - Auf dem Gelände der Münchner Reiterstaffel ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Großbrand gekommen. Sechs Einsatzfahrzeuge wurden beschädigt, vier davon komplett zerstört. Nach Angaben der Polizei wurden sechs Fahrzeuge beschädigt, vier davon erlitten durch das Feuer einen Totalschaden. © NEWS5 / Sebastian Pieknik Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ging gegen 3.15 Uhr die erste Meldung ein, dass es im Bereich der Schichtlstraße in Trudering brennt.

"Vor Ort stellten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei fest, dass mehrere Einsatzfahrzeuge in Flammen standen", teilte das Polizeipräsidium München mit. "Durch das Feuer wurden auch Stallungen in Mitleidenschaft gezogen. Die unmittelbar betroffenen Pferde konnten durch die Einsatzkräfte evakuiert werden, sodass keine Tiere verletzt wurden", hieß es weiter. München Crime Maskierte überfallen Tankstelle: Polizei stoppt S-Bahn während Fahndung Die Feuerwehr konnte den Brand gegen 3.50 Uhr löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund eine Million Euro geschätzt. Insgesamt waren über 70 Kräfte im Einsatz, darunter auch ein Polizeihubschrauber der Bundespolizei und Unterstützung aus Oberbayern Nord. Nicht der erste Brandanschlag auf die Münchner Polizei Schon wieder ein Feuer bei den Vierbeinern der Polizei: Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen. © NEWS5 / Sebastian Pieknik Die Kripo München hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird derzeit von Brandstiftung ausgegangen. Aus diesem Grund hofft die Polizei auch auf mögliche Zeugen: Wer hat im Zeitraum rund um 3 Uhr im Bereich der Schichtlstraße, Kirchheimer Straße oder Landshamer Straße in Trudering etwas Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Infos zu dem Fall geben? Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089/2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. München Crime Raubüberfall in Giesing: Maskierter Gangster bedroht Verkäufer mit Schusswaffe Es war nicht der erste mutmaßliche Brandanschlag – unter anderem – auf die Polizei. In München und Umgebung hat es in den vergangenen Jahren immer wieder solche Vorfälle gegeben, unter anderem Ende Januar. "Inwiefern dieser Brand bei der Reiterstaffel und der Brandanschlag auf die Diensthundestaffel zusammenhängt, wird selbstverständlich geprüft", so Thomas Schelshorn, Leiter der Pressestelle bei der Münchner Polizei. Seit August 2023 gibt es die Ermittlungsgruppe "Raute". Dort werden die Serien von Brandanschlägen auf Funkmasten, Bahnanlagen und andere Infrastruktur-Einrichtungen untersucht.

Titelfoto: Montage: NEWS5 / Sebastian Pieknik (2)