Mann soll Frau und Kinder in Münchner Schwimmbad sexuell belästigt haben

München - Ein 28-Jähriger soll drei Badegäste im Michaelibad in München sexuell belästigt haben.

Im Münchner Michaelibad ist es zu sexuellen Übergriffen gekommen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Bei den Opfern handle es sich um eine 47-Jährige sowie ein zweijähriges und ein siebenjähriges Mädchen, teilte die Polizei mit.

Der Verdächtige sei staatenlos und wohne im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Der Mann soll die Frau am Gesäß berührt haben, die Siebenjährige im Hüftbereich und an den Schultern und die Zweijährige im Bereich des Nackens. Die Polizei sprach jeweils von "unsittlichen" Berührungen.

Das Badepersonal verständigte am Sonntag gegen 16.45 Uhr die Polizei, nachdem die Betroffenen beziehungsweise ihre Eltern über die Vorfälle berichtet hatten.