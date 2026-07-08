Lärm, Streit, Axt und Hantelstange: Gelage in Flüchtlingsheim eskaliert komplett

Unterschleißheim - Ein lautstarkes nächtliches Gelage hat in einer Flüchtlingsunterkunft in Unterschleißheim (Landkreis München ) zu einem größeren Polizeieinsatz geführt.

Die Polizei eilte mit mehreren Streifen zum Einsatzort in Unterschleißheim. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Wie das Polizeipräsidium München mitteilte, gerieten mehrere Menschen am Dienstag gegen 6.10 Uhr in einen gewaltsamen Konflikt, bei dem auch eine Axt und eine Hantelstange eingesetzt wurden.

Auslöser des Streits war demnach eine Ruhestörung. Ein 45-Jähriger und sein 22-jähriger Sohn hatten laut Polizei die gesamte Nacht über Alkohol konsumiert und lautstark gefeiert.

Ein 34-Jähriger fühlte sich zusammen mit seiner Familie dadurch gestört. Als er die beiden am frühen Morgen zur Rede stellte, eskalierte die Situation zu einer handgreiflichen Konfrontation.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei griff der 34-Jährige das Vater-Sohn-Duo körperlich an und verletzte beide. Die Attackierten sollen sich jedoch vehement gewehrt und ihrerseits auf den Kontrahenten sowie dessen Familienmitglieder eingeschlagen haben.

Im Verlauf dieser Auseinandersetzung wurden auch Axt und Hantelstange benutzt. Die Einsatzkräfte konnten die aggressiven Parteien schließlich trennen.