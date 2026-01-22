Explosion in Münchner Wohnhaus! Sprengsatz reißt Tür aus den Angeln

München - Explosion im Mehrfamilienhaus! Im Münchner Stadtteil Hasenbergl ist es am Silvesterabend zu einer heftigen Detonation gekommen. Jetzt hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet.

Die Münchner Kriminalpolizei fahndet nach den Tätern. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Der Behörde zufolge brachten gegen 23.30 Uhr unbekannte Täter eine Sprengvorrichtung an einer Wohnungstür an.

Die Wucht der Explosion war enorm: Die betroffene Tür wurde aus den Angeln gerissen. Sieben weitere Wohnungstüren im Haus wurden ebenfalls beschädigt. Ein Anwohner alarmierte die Polizei.

Mehrere Streifen rückten an, ebenso die Berufsfeuerwehr. Die Einsatzkräfte sicherten das Gebäude und verschalten die zerstörten Türen.

Der entstandene Sachschaden liegt den Angaben zufolge im Bereich von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Verbrechens der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion übernommen.