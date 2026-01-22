Explosion in Münchner Wohnhaus! Sprengsatz reißt Tür aus den Angeln
München - Explosion im Mehrfamilienhaus! Im Münchner Stadtteil Hasenbergl ist es am Silvesterabend zu einer heftigen Detonation gekommen. Jetzt hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet.
Der Behörde zufolge brachten gegen 23.30 Uhr unbekannte Täter eine Sprengvorrichtung an einer Wohnungstür an.
Die Wucht der Explosion war enorm: Die betroffene Tür wurde aus den Angeln gerissen. Sieben weitere Wohnungstüren im Haus wurden ebenfalls beschädigt. Ein Anwohner alarmierte die Polizei.
Mehrere Streifen rückten an, ebenso die Berufsfeuerwehr. Die Einsatzkräfte sicherten das Gebäude und verschalten die zerstörten Türen.
Der entstandene Sachschaden liegt den Angaben zufolge im Bereich von mehreren tausend Euro.
Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Verbrechens der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion übernommen.
Sprengstoff-Explosion in München-Hasenbergl: Zeugenaufruf der Polizei
Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Grohmannstraße, Paulckestraße und Johann-Emmer-Straße (Hasenbergl) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?
Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Telefonnummer 08929100, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa