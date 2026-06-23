Fahrgast filmt Frau unter den Rock: Zeugin filmt zurück

München - Ein Mann soll einer Frau in einem Regionalzug heimlich unter den Rock gefilmt haben - und ist dabei selbst von einer Mitfahrerin gefilmt worden.

Die Bundespolizei will die Aufnahmen der Frau als Beweismittel auswerten. (Symbolbild) © Bundespolizei München

Die Frau habe bemerkt, wie der 57-Jährige am Montag gegen 18.15 Uhr auf der Fahrt von Augsburg nach München Videos vom Intimbereich der 28-Jährigen machte, teilte die Bundespolizei mit.

Daraufhin habe sie den Vorfall selbst als Video aufgezeichnet und die 28-Jährige angesprochen.

Als die junge Frau den Mann zur Rede gestellt habe, habe sich dieser entschuldigt, die Aufnahmen auf seinem Handy gelöscht und der 28-Jährigen seinen US-amerikanischen Führerschein gezeigt.

Die junge Frau erstattete später bei der Bundespolizei in München Anzeige. Die aufmerksame Zeugin schickte ihr laut Bundespolizei die Videoaufnahmen vom Vorfall.