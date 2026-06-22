Mädchen in Münchner Schwimmbad missbraucht: Mutmaßlicher Täter in U-Haft!

München - Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern wurde ein Mann in München festgenommen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

In einem Münchner Schwimmbad soll ein Mann zwei Mädchen missbraucht haben. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Polizei mitteilte, besuchten eine 14-Jährige und eine 12-Jährige am Samstag gegen 19.15 Uhr das Dantebad im Stadtteil Neuhausen.

Die 14-Jährige hielt sich im Becken auf, als ein ihr unbekannter Mann auf sie zu schwamm und sie oberhalb der Kleidung im Intimbereich berührte.

Anschließend habe sich der Mann wieder entfernt, so die Polizei. Das Mädchen erzählte derweil ihrer 12-jährigen Freundin vom Vorfall, die daraufhin berichtete, dass der Mann sie ebenfalls angefasst hätte.

Beide Mädchen vertrauten sich einem Bademeister an, der die Polizei rief. Den Ermittlern zufolge ist der Verdächtige ein 37-Jähriger mit pakistanischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland.