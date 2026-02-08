 1.592

Seniorin (†75) von Nachbarn getötet: Münchner Polizei nimmt jungen Mann fest

In der Nacht auf Sonntag ist in München eine 75 Jahre alte Frau durch einen jungen Mann aus der Nachbarschaft getötet worden. Der 23-Jährige wurde festgenommen.

Von Marco Schimpfhauser

München - In der Samstagnacht endete offenbar eine Meinungsverschiedenheit an einer Wohnungstür tödlich: Eine 75 Jahre alte Frau aus München soll dabei ermordet worden sein.

In Untergiesing ist in der Samstagnacht eine 75 Jahre alte Frau mutmaßlich von einem Nachbarn getötet worden.
In Untergiesing ist in der Samstagnacht eine 75 Jahre alte Frau mutmaßlich von einem Nachbarn getötet worden.  © NEWS5 / Sebastian Pieknik

Die Polizei soll durch einen Anwohner über den Notruf gegen 22.10 Uhr von dem "lautstarken Streit" in Untergiesing informiert worden sein.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, hätten sie die Seniorin leblos aufgefunden und sofort eine Fahndung eingeleitet.

In der Nähe zum Tatort sei dann ein Verdächtiger widerstandslos festgenommen worden.

München: Zugfahrt endet böse: Diebe stehlen Schmuck im fünfstelligen Wert
München Crime Zugfahrt endet böse: Diebe stehlen Schmuck im fünfstelligen Wert

"Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich bei dem 23-jährigen Deutschen um einen jungen Mann aus der Nachbarschaft", so Thomas Schelshorn, Leiter der Pressestelle im Polizeipräsidium München.

"Über ihn ist bislang nur bekannt, dass er in der Vergangenheit wegen einer psychischen Erkrankung aufgetreten ist. Inwiefern das jetzt eine Rolle spielt, ist Gegenstand der Ermittlungen."

Allerdings sei er durch diese Erkrankung zwar bereits polizeilich bekannt, nie jedoch kriminalpolizeilich aufgefallen.

Mordkommission ermittelt, Polizei hält sich mit Details noch zurück

Spurensicherung und Mordkommission waren in der Nacht stundenlang vor Ort. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.
Spurensicherung und Mordkommission waren in der Nacht stundenlang vor Ort. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.  © NEWS5 / Sebastian Pieknik

Die Kripo war noch in der Nacht vor Ort, die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen, Spuren werden gesichert.

Welchen konkreten Bekanntschaftsgrad Täter und Opfer zueinander hatten, muss noch geklärt werden. Ebenso sind das Tatmotiv und die Umstände der Tat Bestandteil der nun laufenden Ermittlungen.

Laut Informationen der "Bild" soll die Frau mit einem Messer niedergestochen worden sein. Gegenüber TAG24 konnte die Polizei das zwar – offiziell – weder bestätigen noch dementieren. Man wolle sich aber am Sonntagvormittag mit gesicherten Details erneut an die Presse wenden.

München: Razzia gegen Kinderpornografie in München: 25 Männer im Visier der Polizei
München Crime Razzia gegen Kinderpornografie in München: 25 Männer im Visier der Polizei

Dann könne man auch auf den genauen Ort der Festnahme eingehen. Laut ersten Informationen von Reportern vor Ort sei der 23-Jährige beim Eintreffen der Beamten vor dem Haus auf der Straße gestanden.

Der junge Mann sei festgenommen und derzeit in einer Spezialklinik untergebracht worden.

Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Pieknik

Mehr zum Thema München Crime: