Seniorin (†75) von Nachbarn getötet: Münchner Polizei nimmt jungen Mann fest
München - In der Samstagnacht endete offenbar eine Meinungsverschiedenheit an einer Wohnungstür tödlich: Eine 75 Jahre alte Frau aus München soll dabei ermordet worden sein.
Die Polizei soll durch einen Anwohner über den Notruf gegen 22.10 Uhr von dem "lautstarken Streit" in Untergiesing informiert worden sein.
Als die Beamten vor Ort eintrafen, hätten sie die Seniorin leblos aufgefunden und sofort eine Fahndung eingeleitet.
In der Nähe zum Tatort sei dann ein Verdächtiger widerstandslos festgenommen worden.
"Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich bei dem 23-jährigen Deutschen um einen jungen Mann aus der Nachbarschaft", so Thomas Schelshorn, Leiter der Pressestelle im Polizeipräsidium München.
"Über ihn ist bislang nur bekannt, dass er in der Vergangenheit wegen einer psychischen Erkrankung aufgetreten ist. Inwiefern das jetzt eine Rolle spielt, ist Gegenstand der Ermittlungen."
Allerdings sei er durch diese Erkrankung zwar bereits polizeilich bekannt, nie jedoch kriminalpolizeilich aufgefallen.
Mordkommission ermittelt, Polizei hält sich mit Details noch zurück
Die Kripo war noch in der Nacht vor Ort, die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen, Spuren werden gesichert.
Welchen konkreten Bekanntschaftsgrad Täter und Opfer zueinander hatten, muss noch geklärt werden. Ebenso sind das Tatmotiv und die Umstände der Tat Bestandteil der nun laufenden Ermittlungen.
Laut Informationen der "Bild" soll die Frau mit einem Messer niedergestochen worden sein. Gegenüber TAG24 konnte die Polizei das zwar – offiziell – weder bestätigen noch dementieren. Man wolle sich aber am Sonntagvormittag mit gesicherten Details erneut an die Presse wenden.
Dann könne man auch auf den genauen Ort der Festnahme eingehen. Laut ersten Informationen von Reportern vor Ort sei der 23-Jährige beim Eintreffen der Beamten vor dem Haus auf der Straße gestanden.
Der junge Mann sei festgenommen und derzeit in einer Spezialklinik untergebracht worden.
