Seniorin (†75) von Nachbarn getötet: Münchner Polizei nimmt jungen Mann fest

München - In der Samstagnacht endete offenbar eine Meinungsverschiedenheit an einer Wohnungstür tödlich: Eine 75 Jahre alte Frau aus München soll dabei ermordet worden sein.

In Untergiesing ist in der Samstagnacht eine 75 Jahre alte Frau mutmaßlich von einem Nachbarn getötet worden. © NEWS5 / Sebastian Pieknik

Die Polizei soll durch einen Anwohner über den Notruf gegen 22.10 Uhr von dem "lautstarken Streit" in Untergiesing informiert worden sein.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, hätten sie die Seniorin leblos aufgefunden und sofort eine Fahndung eingeleitet.

In der Nähe zum Tatort sei dann ein Verdächtiger widerstandslos festgenommen worden.

"Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich bei dem 23-jährigen Deutschen um einen jungen Mann aus der Nachbarschaft", so Thomas Schelshorn, Leiter der Pressestelle im Polizeipräsidium München.

"Über ihn ist bislang nur bekannt, dass er in der Vergangenheit wegen einer psychischen Erkrankung aufgetreten ist. Inwiefern das jetzt eine Rolle spielt, ist Gegenstand der Ermittlungen."

Allerdings sei er durch diese Erkrankung zwar bereits polizeilich bekannt, nie jedoch kriminalpolizeilich aufgefallen.